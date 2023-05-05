Limasol'da Yangın

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Monagrulli bölgesinde dün çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle de yayılan yangının, 15 evin boşaltılmasına neden olduğunu yazdılar.

Yangının, bir binada korkuluk kesimi için izmirillo kullanılmasından dolayı çıktığını yazan gazete izmirillo kaynaklı bir kıvılcımın yangına ve bunun yayılmasına neden olduğunu belirtti.

Habere göre yangın neticesinde yaklaşık 15 hektarlık alan yandı.