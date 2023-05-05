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Limasol'da Yangın

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Limasol’a bağlı Monagrulli bölgesinde dün öğleden sonra büyük bir yangın çıktığı, 10’u aşkın evin yanma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı belirtildi.
Limasol'da Yangın

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Monagrulli bölgesinde dün çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle de yayılan yangının, 15 evin boşaltılmasına neden olduğunu yazdılar.

Yangının, bir binada korkuluk kesimi için izmirillo kullanılmasından dolayı çıktığını yazan gazete izmirillo kaynaklı bir kıvılcımın yangına ve bunun yayılmasına neden olduğunu belirtti.

Habere göre yangın neticesinde yaklaşık 15 hektarlık alan  yandı.

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