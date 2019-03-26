Londra swap piyasasında TL’nin gecelik faizi yüzde 22’den yüzde 230’a çıktı

Türk Lirası'ndaki sert değer kaybının ardından yabancı bankaların TL elde etmek için kullandığı Londra swap piyasasında, Türk bankaların yasal sınırların da oldukça altında TL sağlama eğilimi neticesinde gecelik faizler hızla yükseldi. Geçen hafta gecelik vadede yüzde 22, haftalık vadede yüzde 24 civarında seyrederken bugün gecelik vadede yüzde 230, haftalık vadede ise yüzde 120 seviyeleri görüldü.

Reuters'a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi dört kaynak Londra swap piyasasında TL için ana fonlayıcı konumundaki Türk bankalarının işlemlerini "önümüzdeki günlerde yasal limit olan yüzde 25'in oldukça altında kalacak" şekilde şekillendirdikleri söyledi.

Kaynaklar TL swap faizlerindeki yükselişte; 2018 yaz aylarında kurun tarihi zirvelerini test ettiği dönemde BDDK'nın Türk bankalarının yurt dışında TL swap piyasasına sağlayabildiği likiditeyi özkaynağın yüzde 25'i ile sınırlayan kararının ve bankaların dün ve bugün bu sınırın da altında kalacak şekilde işlemlerini düzenleme eğiliminde olmasının belirleyici olduğunu söylediler.

Londra swap piyasasında TL likidite elde yabancı bankalar bu likiditeyi zaman zaman spot piyasada TL'nin değer kaybedeceğine yönelik yeni pozisyon almak için kullanılıyordu. BDDK'nın kararı ve dün başlayan Türk bankalarının eğilimi piyasadaki likiditeyi azaltarak TL'nin maliyetini yükseltti.

Yabancılar için TL maliyetindeki artış ve TCMB'nin Cuma gününden attığı adımlar TL'deki değer kaybını sınırlayan önemli etkenler oldu. Cuma 5.84'e tırmanan dolar/TL bugün 5.47'ye kadar geriledikten sonra 5.52 civarında denge arayışında.