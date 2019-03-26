  • BIST 97.956
  • Altın 235,308
  • Dolar 5,4900
  • Euro 6,1994
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Londra swap piyasasında TL’nin gecelik faizi yüzde 22’den yüzde 230’a çıktı

» »
Haftalık vadede de TL'nin faizi yüzde 24'ten yüzde 120'ye yükseldi
Londra swap piyasasında TL’nin gecelik faizi yüzde 22’den yüzde 230’a çıktı

Türk Lirası'ndaki sert değer kaybının ardından yabancı bankaların TL elde etmek için kullandığı Londra swap piyasasında, Türk bankaların yasal sınırların da oldukça altında TL sağlama eğilimi neticesinde gecelik faizler hızla yükseldi. Geçen hafta gecelik vadede yüzde 22, haftalık vadede yüzde 24 civarında seyrederken bugün gecelik vadede yüzde 230, haftalık vadede ise yüzde 120 seviyeleri görüldü.

Reuters'a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi dört kaynak Londra swap piyasasında TL için ana fonlayıcı konumundaki Türk bankalarının işlemlerini "önümüzdeki günlerde yasal limit olan yüzde 25'in oldukça altında kalacak" şekilde şekillendirdikleri söyledi.

Kaynaklar TL swap faizlerindeki yükselişte; 2018 yaz aylarında kurun tarihi zirvelerini test ettiği dönemde BDDK'nın Türk bankalarının yurt dışında TL swap piyasasına sağlayabildiği likiditeyi özkaynağın yüzde 25'i ile sınırlayan kararının ve bankaların dün ve bugün bu sınırın da altında kalacak şekilde işlemlerini düzenleme eğiliminde olmasının belirleyici olduğunu söylediler.

Londra swap piyasasında TL likidite elde yabancı bankalar bu likiditeyi zaman zaman spot piyasada TL'nin değer kaybedeceğine yönelik yeni pozisyon almak için kullanılıyordu. BDDK'nın kararı ve dün başlayan Türk bankalarının eğilimi piyasadaki likiditeyi azaltarak TL'nin maliyetini yükseltti.

Yabancılar için TL maliyetindeki artış ve TCMB'nin Cuma gününden attığı adımlar TL'deki değer kaybını sınırlayan önemli etkenler oldu. Cuma 5.84'e tırmanan dolar/TL bugün 5.47'ye kadar geriledikten sonra 5.52 civarında denge arayışında.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dövizi tırmandırmaya çalışanlar bedelini ağır öder24 Mart 2019 Pazar 19:30
  • Meclis Başkanı doların yükselişine ilişkin konuştu: Pazartesi göreceğiz24 Mart 2019 Pazar 14:57
  • Analiz: Kur neden patladı?24 Mart 2019 Pazar 12:43
  • BDDK'dan açıklama: İnceleme ve soruşturma başlatıldı23 Mart 2019 Cumartesi 23:07
  • Türk Lirası neden değer kaybetti?23 Mart 2019 Cumartesi 14:40
  • Piyasalarda ABD ile yeni gerilim endişesi23 Mart 2019 Cumartesi 14:08
  • Albayrak'tan enflasyon ve döviz açıklaması22 Mart 2019 Cuma 23:15
  • Döviz yükselmeye devam ediyor! TL STG karşısında bir günde %7,5 değer kaybetti!22 Mart 2019 Cuma 23:03
  • Döviz kurlarında ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Dolar 5,75 TL'yi gördü22 Mart 2019 Cuma 18:24
  • Dolar/TL 5.60'ın üzerini gördü22 Mart 2019 Cuma 18:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti