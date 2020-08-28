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Londra’dan Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne Yardım…

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Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD), “Hemen her gün kapısından 2 hastanın girdiği KHYD’nin etkinliklerin yapılmadığı, gelirlerin düştüğü bugünlerde görevini ve hizmetlerini yürütmesi için işinin çok zorlaştığını” bildirdi.
Londra’dan Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne Yardım…

KHYD Başkanı Raziye Kocaismail, yaptığı yazılı açıklamada Londra gibi uzak bir mesafeden sürekli destek veren Aydın Hassan aracılığı ile; giysi, eşya, tıbbi malzeme aldıklarını ve Londra’da yaşayan soydaşlara teşekkür ettiklerini belirtti.

Kocaismail açıklamasında, “Aydın Hassan bir melek ve bu melek ülkemizde tüm sivil toplum örgütlerine yardımcı olmaya çalışırken, özellikle KHYD’ye, kendi evini depoya çevirdiği ve duyarlı insanlardan topladığı, akla gelebilecek her şeyi Euromed Shipping Ltd. aracılığıyla göndererek hem alım gücü dar olan vatandaşın uygun fiyata giyinebilmesine, hem de uzun bir süreden beri yardım alamayan Kanser Hastalarının tedavilerinde yardımcı olmaktadırlar” ifadelerini kullandı.

“Can ve Candan Dostlar sağ olunuz. Bebeklerinizin küçülenlerini, giymediğiniz giysileri göndererek, hastalarımıza sağladığınız ilaç ve her tür tıbbi malzeme katkıları için teşekkür ederiz.” diyen Kocaismail, kanser hastaları adına Euromed Shipping Ltd. Direktörü Hasan Gazi’ye de teşekkür etti.

Kocaismail, “henüz derneğe ulaşmamış ancak yakın zamanda ulaşacak 2 akülü arabayı derneğe bağışlayan” Avrupa Engelliler Derneği Başkanı Poyraz Veysel’e de teşekkür etti.

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