LTB Çalışanlarından Gardiyanoğlu’na Duygulandıran Destek

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu, LTB’yi ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi.

Gardiyanoğlu’na yoğun bir ilgi gösteren LTB çalışanları, onunla sohbet edip dertleşirken, fotoğraf çektirmekten de geri kalmadılar.

Ziyaretini değerlendiren Gardiyanoğlu, çalışanlardan gördüğü ilgi ve yakınlıktan büyük bir güç duyduğunu söyledi.

Ziyareti sırasında, çok duygulu anlar yaşadığını ifade eden Gardiyanoğlu, “Göreve geldiğimiz zaman, Lefkoşa’nın yükünü birlikte sırtlayacağımız ekibin sıcaklığı ve içtenliği görülmeye değerdi” dedi.

Sadık Gardiyanoğlu şunları kaydetti:

“Lefkoşa için planladığımız projeleri hep beraber hayata geçireceğimiz LTB çalışanları bugün bana bir kez daha güven vermiştir.

Onlara olan inancım daha da arttı ve tazelendi.

Bana kendimi evimde hissettiren tüm LTB çalışanlarına ziyaretim sırasında gösterdikleri yoğun ilgi ve sevgiden dolayı en içten teşekkürlerimi sunarım…”