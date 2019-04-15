LTB Halk Sağlığı Şubesi 159 iş yerini denetledi

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 1 Nisan ile 12 Nisan tarihleri arasında 159 iş yerini denetlendi.
LTB’den yapılan açıklamaya göre, denetimler kapsamında 5 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi.
PARA CEZASI
Şanlıurfa Restoran isimli işletmeye iş yeri izinsiz ve sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılmasından dolayı; Sardalya Trd. Ltd. isimli iş yerine ise gayrı sıhhi ortam nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.
TARİHİ GEÇMİŞ VE ETİKETSİZ ÜRÜNLER MÜSADERE EDİLDİ
Çelik 1 Market’ten 1 birim (4 adet) ürün, Kılıç 3 Market’ten 3 birim (9 adet) ürün, Enmar Market’ten 2 birim (11 adet) ürün, Altunçay Market’ten 3 birim (11 adet), Han Market’ten ise yine 3 birim (8 adet) ürün tarihi geçmiş olduğundan dolayı müsadere edildi.
Sema Market’ten 8 birim (4 adet ve 3.790 gr ) ürün, Gürsoy and Sons Ltd.’ten ise 1 birim (67 adet) ürüne etiketsiz olduğundan dolayı el konuldu.
Denetlenen iş yerleri niteliklerine göre şöyle:
“17 restoran, 14 kafe, 2 bar, 6 unlu mamül üretim ve satış üretim yeri, 6 meyhane, 1 çiğ köfte satış yeri, 10 kuaför/ berber salonu/güzellik salonu, 3 dövme salonu, 8 eğitim merkezi, 2 park büfesi, 5 okul kafeteryası, 37 market, 5 off licence, 6 gıda deposu, 3 dernek/kulüp lokali, 12 pansiyon, 3 otel, 3 kahvehane, 5 oto galeri, 2 düğün salonu, 4 büfe, 1 motosiklet satış, 1 internet kafe, 2 oto yıkama, 1 hamam.”
SU ANALİZLERİ DE YAPILDI… SULAR YASAYA UYGUN
14 Trodos Su otomatı ve 4 Asya Su otomatından su numunesi alınırken, yapılan analizler sonucunda suların tümünün Ambalajlanmış Kaynak Suyu ve İçme Suyu Yasası’na göre uygun olduğu tespit edildi.
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