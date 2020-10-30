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LTB: Koronavirüs nedeniyle Cadılar Bayramı ile ilgili etkinliklere izin verilmeyecek

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LTB koronavirüs pandemisinden dolayı Cadılar Bayramı ile ilgili etkinliklere izin vermeme kararı aldı.
LTB: Koronavirüs nedeniyle Cadılar Bayramı ile ilgili etkinliklere izin verilmeyecek

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) idaresi, her yıl 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı’nın, bu yıl Koronavirüs pandemisi nedeni ile LTB sınırları içerisinde  hiçbir etkinliğe izin vermeme kararı aldı.

Konu ile ilgili olarak LTB İdaresi tarafından yapılan açıklamada, her yıl 31 Ekim gecesi kutlanmakta olan "Cadılar Bayramı"nın özellikle son yıllarda ülke geneli ile Başkent Lefkoşa’da da yoğun bir katılım ile gerçekleştirilmekte olduğu belirtildi. 

“Bu yıl Koronavirüs pandemisine yönelik alınmış ve uygulanmakta olan kurallar düşünüldüğünde, 31 Mart Cumartesi gecesinin bulaş açısından ciddi sorun yaşanmasına neden olacağı görülmektedir. Bu nedenle, Belediye İdaresi hiçbir etkinliğe izin vermeme kararını almıştır.” denilen açıklamada alınan karar doğrultusunda geçmiş yıllarda yoğunlukların yaşandığı işletmelere sözlü ve yazılı olarak, Koronavirüs kapsamında uyulması gereken sosyal mesafe, hijyen ve metrekareye düşen insan sayısı kuralları ile ilgili hatırlatma ve uyarının da yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca 31 Ekim Cumartesi gecesi Belediye ekiplerinin, rutin kontrollerine devam edeceği ve kurallara uymayan işletmeler hakkında yasal işlem başlatılıp, gerekmesi halinde kapatma işlemi uygulanacağıda önemle vurgulandı.

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