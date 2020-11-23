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LTB şebekeye su verilemeye başlandığını açıkladı

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LTB şebekeye su verilemeye başlandığını açıkladı
LTB şebekeye su verilemeye başlandığını açıkladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Lefkoşa’da son günlerde yaşanan su sıkıntısıyla ilgili açıklamada bulunarak, konunun ana isale hattında yaşanan patlaktan kaynaklandığını, tamirinin tamamlandığını ve şebekeye su verilmeye başlandığını duyurdu.

Açıklamada, şöyle denildi:

“19 Kasım Perşembe günü Devlet Su İşleri (DSİ)  yetkilileri ile birlikte yerinde yapılan inceleme ve kontrollerde belirtilen noktada LTB’ye ait ana isale hattı olmasına rağmen patlayan ana ishale hattının DSİ’ye ait olunduğuna karar verilmiştir. 

Böylece kentimize verilen su durdurulmuştur. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 22 Ekim Pazar günü patlayan noktanın tamiri için DSİ tarafından kazılmaya başlanmıştır. 

Yapılan kazıda patlağın LTB’ye ait olduğu görülmüş olup zaman kaybetmeden belediye ekiplerince tamirata başlanmıştır. 

23 Ekim Pazartesi (bugün) itibari ile tamamlanana çalışmaların ardından bölgelere su verilmeye başlanmıştır. Tüm bölgelerin suyu olması zaman alacaktır.”

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