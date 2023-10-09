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Lüksemburg'da dünkü seçimlerin ardından 10 yıllık iktidarın değişmesi gündemde

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Lüksemburg'da yapılan parlamento seçiminde Hristiyan demokratların Hristiyan Halk Partisinin (CSV) birinci çıkması ve liberal parti başkanlığındaki koalisyon hükümetini oluşturan partilerin oy kaybıyla iktidarın değişmesi gündeme geldi.
Lüksemburg'da dünkü seçimlerin ardından 10 yıllık iktidarın değişmesi gündemde

Ülkede dün yapılan parlamento seçiminde, liberal eğilimli Demokrat Partili Xavier Bettel başbakanlığında 10 yıldır iktidarda bulunan koalisyon partilerinden sosyalistler oylarını korudu ancak yeşiller mecliste sandalye kaybetti.

Böylece ülkede birinci sıradaki parti olmasına rağmen yıllardır iktidarda bulunamayan CSV'nin koalisyon oluşturarak yeniden iktidara gelmesi ihtimali doğdu.

60 sandalyeli Lüksemburg meclisinde 21 sandalye kazanan CSV'nin, 10 yıl önce bıraktığı iktidarı almak için diğer partilerle koalisyon görüşmelerine yakında başlaması bekleniyor.

Avrupa'nın en küçük ülkelerinden 650 bin nüfuslu ülkesi Lüksemburg, kişi başına düşen milli gelir bakımından Avrupa'nın en zengin ülkesi.

Lüksemburg'u İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hep CSV'li bir başbakan yönetmiş, 10 yıl önce liberal eğilimli Bettel bu süreci kırarak yaklaşık 19 yıl iktidarda bulunan Jean-Claude Juncker'den başbakanlığı almıştı.

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