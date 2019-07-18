"Mağusa Çanakkale bölgesinde hem kaçak inşaat, hem ekolojik tahribat var"

Dozerler ve kepçelerle Mağusa Çanakkale bölgesindeki arazinin etrafındaki gojiberry türü bitki örtüsü tamamen sökülüp,ekolojik tahribat yapıldığını ifade eden Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu, söz konusu projenin izinsiz olduğunu söyledi.
Dozerler ve kepçelerle Mağusa Çanakkale bölgesindeki arazinin etrafındaki gojiberry türü bitki örtüsü tamamen sökülüp,ekolojik tahribat yapıldığını ifade eden Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu, söz konusu projenin izinsiz olduğunu söyledi.
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