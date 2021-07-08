Mağusa Gençlik Birliği Başkanlığına Ardıç Taşçıoğlu getirildi.

Basın Açıklaması

Dernek tüzüğü uyarınca yılda bir kez Temmuz-Ağustos ayında gerçekleştirilmesi gereken genel kurulumuz 6 Temmuz 2021 tarihinde Buğday Cafe’de gerçekleştirildi. Üyelerimizin oylarını kullandığı genel kurulda derneğin yönetim, denetleme ve disiplin kurulları belirlenmiş olup, görev dağılımı aşağıdaki gibidir:

Yönetim Kurulu

Başkan: Ardıç Taşcıoğlu

Başkan Yardımcısı: Fatma Dalokay

Genel Sekreter: Oğuz Ufuk Haksever

Sayman: Hasan Alp Tuncay

Sosyal Destek Sekreteri: Buse Özkan

Etkinlik Sekreteri: Nesrin Yüceulaş

Tanıtım ve İşbirliği Sekreteri: Süleyman Rebge

Dış İlişkiler Sekreteri: Ali Furkan Çetiner

Eğitim Sekreteri: İrem Oben

Örgütlenme Sekreteri: İzel Üngör

Üyelikler Sekreteri: Berke Dağlı

Projeler Sekreteri: Beste Cansever

Komiteler Sekreteri: Ceyhun Bakkaloğlu

Sosyal Medya Sekreteri: Gülten İnan

Yedek Üye: Tibet Aylanç

Yedek Üye: Aysel Erkanlı

Yedek Üye: Görkem Akilhoca

Denetleme Kurulu

Başkan: Eren Aktaş

Üye: Aslıhan Çağın

Üye: Mert Çaltin

Yedek Üye: Erol Kavaz

Yedek Üye: Ayten Çelebi

Disiplin Kurulu

Başkan: Halilcan Okutan

Üye: Aslı Özbayrak

Üye: Faruk Sertbay

Yedek Üye: Gamze Gül

Yedek Üye: Can Kaptanoğlu

Yeni dönemde göreve getirilen kurullarımız Mağusa gençliğinin örgütlenmesinde ve sosyalleşmesinde rol oynayacak faaliyetlerde bulunucak ve bu yönde aktiviteler organize edecektir.

Tüm kamuoyuna saygı ile duyrulur.