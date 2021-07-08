Mağusa Gençlik Birliği Başkanlığına Ardıç Taşçıoğlu getirildi.

Basın Açıklaması
Dernek tüzüğü uyarınca yılda bir kez Temmuz-Ağustos ayında gerçekleştirilmesi gereken genel kurulumuz 6 Temmuz 2021 tarihinde Buğday Cafe’de gerçekleştirildi. Üyelerimizin oylarını kullandığı genel kurulda derneğin yönetim, denetleme ve disiplin kurulları belirlenmiş olup, görev dağılımı aşağıdaki gibidir:
- Yönetim Kurulu
Başkan: Ardıç Taşcıoğlu
Başkan Yardımcısı: Fatma Dalokay
Genel Sekreter: Oğuz Ufuk Haksever
Sayman: Hasan Alp Tuncay
Sosyal Destek Sekreteri: Buse Özkan
Etkinlik Sekreteri: Nesrin Yüceulaş
Tanıtım ve İşbirliği Sekreteri: Süleyman Rebge
Dış İlişkiler Sekreteri: Ali Furkan Çetiner
Eğitim Sekreteri: İrem Oben
Örgütlenme Sekreteri: İzel Üngör
Üyelikler Sekreteri: Berke Dağlı
Projeler Sekreteri: Beste Cansever
Komiteler Sekreteri: Ceyhun Bakkaloğlu
Sosyal Medya Sekreteri: Gülten İnan
Yedek Üye: Tibet Aylanç
Yedek Üye: Aysel Erkanlı
Yedek Üye: Görkem Akilhoca
- Denetleme Kurulu
Başkan: Eren Aktaş
Üye: Aslıhan Çağın
Üye: Mert Çaltin
Yedek Üye: Erol Kavaz
Yedek Üye: Ayten Çelebi
- Disiplin Kurulu
Başkan: Halilcan Okutan
Üye: Aslı Özbayrak
Üye: Faruk Sertbay
Yedek Üye: Gamze Gül
Yedek Üye: Can Kaptanoğlu
Yeni dönemde göreve getirilen kurullarımız Mağusa gençliğinin örgütlenmesinde ve sosyalleşmesinde rol oynayacak faaliyetlerde bulunucak ve bu yönde aktiviteler organize edecektir.
Tüm kamuoyuna saygı ile duyrulur.
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