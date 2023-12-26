Mağusa'da olaylı gün... İş yerinden alıp darp ettiler

Gazimağusa'da 3 kişi para sorunu nedeniyle bir kişiyi kaçırıp darp etti.

Olayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

21.12.2023 tarihinde, Gazimağusa’da, aralarında mevcut olan para sorunu gerekçesiyle, D.B.(E-53), H.B.(E-31) ve İ.K.(E-37) bir taraf olup, O.G.B.(E-31)’yi bulunduğu işyerinden rızası dışında zorla alıkoyarak kullanımlarındaki araca koyup kaçırarak, şiddet kullanma tehdidinde bulunduktan sonra bir ikametgaha götürüp darp etmişlerdir. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine, bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir