  • BIST 99.768
  • Altın 386,746
  • Dolar 6,8998
  • Euro 7,4566
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Mağusa'da ve Karpaz'da arazi yangınları çıktı

» »
Mağusa'da ve Karpaz'da arazi yangınları çıktı
Mağusa'da ve Karpaz'da arazi yangınları çıktı

16.05.2020 tarihinde, saat 10.00 sıralarında, Gazimağusa’da iki buçuk mil çöplük yolunda tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın meydana gelmiştir.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu, İlkay GİLANLIOĞLU’na ait 2 ceviz ağacı, 160 adet badem ağacı kısmen, 19 adet sulama borusu, 22 adet vana, 1400 metre damlama sulama borusu tamamen, İzzet GİLANLIOĞLU’na ait 10 adet zeytin, 6 asma ağacı, 1 nar ağacı, 2 adet incir ağacı, 1 adet badem ağacı, kısmen, 20 adet sulama borusu tamamen yanmıştır. Soruşturma devam eder.

16.05.2020 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Avtepe'de, Medoş Lalesi bölgesinde, bir tarla içerisinde, sulama için çalıştırılmış jeneratörün muhtemelen egzozundan çıkan kıvılcımların tarla içerisindeki otları tutuşturması sonucunda bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu, tarla içerisinde bulunan, beş adet harnup ağacı, iki adet zeytin ağacı, 170 metre uzunluğunda hortum, bir adet bahçe sulama motoru ve elektrik kablosu tamamen yanmıştır. 


 16.05.2020 tarihinde, saat 10.30 sıralarında, Büyükkonuk -Yedikonuk anayolu üzerinde tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu, Salih KAVUNOĞLU'na ait üç buçuk dönüm tarla içerisindeki biçilmemiş arpa tamamen yanmıştır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kaybolmuştu, tarlada ölüsü bulundu!16 Mayıs 2020 Cumartesi 17:47
  • #COVİD-19 KKTC'de Gazetelerin yarısı halen rafta yok!16 Mayıs 2020 Cumartesi 17:30
  • Pazar yerlerinde alınması gereken önlemler duyuruldu16 Mayıs 2020 Cumartesi 17:11
  • Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’ün tedavisi devam ediyor16 Mayıs 2020 Cumartesi 15:34
  • YGK hazır:: Kısmi çalışma günde 4 saatten az 8 saatten fazla olamaz16 Mayıs 2020 Cumartesi 15:21
  • Pınar için Kuzey'de hellim üretilmesine Güney'den tepki16 Mayıs 2020 Cumartesi 15:14
  • Serbest kalan Sennaroğlu, görevimin başındayım açıklama sonra dedi16 Mayıs 2020 Cumartesi 15:07
  • DSÖ için kötü haber KKTC mümkün değil! Sadece egemen ülkeler...16 Mayıs 2020 Cumartesi 14:56
  • Tatar:AB halen Rum yanlısı tutum izliyor16 Mayıs 2020 Cumartesi 14:35
  • Kapıların açılmasıyla ilgili “şartlar elverdiğinde” açıklaması16 Mayıs 2020 Cumartesi 14:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti