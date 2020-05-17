Mağusa'da ve Karpaz'da arazi yangınları çıktı

16.05.2020 tarihinde, saat 10.00 sıralarında, Gazimağusa’da iki buçuk mil çöplük yolunda tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın meydana gelmiştir.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu, İlkay GİLANLIOĞLU’na ait 2 ceviz ağacı, 160 adet badem ağacı kısmen, 19 adet sulama borusu, 22 adet vana, 1400 metre damlama sulama borusu tamamen, İzzet GİLANLIOĞLU’na ait 10 adet zeytin, 6 asma ağacı, 1 nar ağacı, 2 adet incir ağacı, 1 adet badem ağacı, kısmen, 20 adet sulama borusu tamamen yanmıştır. Soruşturma devam eder.

16.05.2020 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Avtepe'de, Medoş Lalesi bölgesinde, bir tarla içerisinde, sulama için çalıştırılmış jeneratörün muhtemelen egzozundan çıkan kıvılcımların tarla içerisindeki otları tutuşturması sonucunda bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu, tarla içerisinde bulunan, beş adet harnup ağacı, iki adet zeytin ağacı, 170 metre uzunluğunda hortum, bir adet bahçe sulama motoru ve elektrik kablosu tamamen yanmıştır.



16.05.2020 tarihinde, saat 10.30 sıralarında, Büyükkonuk -Yedikonuk anayolu üzerinde tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu, Salih KAVUNOĞLU'na ait üç buçuk dönüm tarla içerisindeki biçilmemiş arpa tamamen yanmıştır.