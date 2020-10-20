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Mağusa'daki soygunun zanlısının yeri Girne'deki uyuşturucu zanlısı sevgilisinin ifadesinde ortaya çıktı

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Mağusa'daki soygunun zanlısının yeri Girne'deki uyuşturucu zanlısı sevgilisinin ifadesinde ortaya çıktı
Mağusa'daki soygunun zanlısının yeri Girne'deki uyuşturucu zanlısı sevgilisinin ifadesinde ortaya çıktı

Gazimağusa’da meydana gelen silahlı soygun meselesiyle ilgili olarak aranmakta olan Nawfal EL Ouenjli’nin yeri, Girne’de uyuşturucu tasarrufundan yakalanan kız arkadaşı Negın Rahmani’nin ifadesi sonucu ortaya çıktı. Polisin bir taşla iki kuş vurduğu olayda önce tasarrufunda uyuşturucu ele geçirilen Negın Rahmanı ardından 13 Ekim’den bu yana aranan Nawfal El Ouenjli tespit edilerek tutuklandı. Zanlılar dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

DETAY-EVRİM KAMALI

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci 16 Ekim 2020 tarihinde saat 14.50 raddelerinde,13 Ekim 2020 tarihinde Mağusa’da meydana gelen Silahlı Soygun meselesi ile ilgili olarak aranmakta olan Nawfal El Ouenjli’nin kız arkadaşı Negin Rahmani’nin ikametgâhında mahkeme emri ile yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlı Rahmani’nin suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis zanlının tutuklanmasının ardından yapılan sorgusunda ve vermiş olduğu gönüllü ifadesinde söz konusu uyuşturucu maddenin zanlı Nawfal El Ouenjli’nin olduğunu beyan ettiğini söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturma kapsamında zanlı Nawfal El Ouenjli’nin de tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktararak zanlıların soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi maksadı ile 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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