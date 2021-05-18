Maliye Bakanı Oğuz, Kamu İş Heyetiyle Toplu İş Sözleşmesi’ni Müzakere Etti

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, kamuda yetkili sendikalardan, Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Görüşmede, Toplu İş Sözleşmesi’nin ilk müzakeresi bugün gerçekleşti.
İlk toplantının olumlu bir hava da geçtiği belirtilirken, ikinci müzakerenin önümüzdeki hafta içinde gerçekleştirileceği ve ardından Toplu İş Sözleşmesi’nin de önümüzdeki hafta sonu imzalanacağı duyuruldu.
Görüşmede, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli, Bütçe Dairesi Müdürü Hilal Muhtaroğlu ile Maliye Bakanlığı Müdürü Mehmet Ercilasun’da hazır bulundu.
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