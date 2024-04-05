Maliye Bakanı Özdemir Berova, Bakanlık Personeli ile Bayramlaştı

Personelle tek tek ilgilenerek bayramlarını kutlayan bakan Berova, özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti. Sağlık, huzur ve mutluluk içinde bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

Burada kısa bir konuşma yapan Maliye Bakanı Özdemir Berova, bu bayramda, kardeşlik ve dostluğun artarak, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamından kırgınlık, dargınlık ve küskünlüklerin unutulması, güzelliklerin hâkim olmasını dilerek, herkesin bayramını bugünden kutladı.

Maliye Bakanlığı’nda gerçekleşen bayramlaşmada Bakan Berova’ya bakanlık bürokratları da eşlik etti.