Maliye Bakanlığı henüz inşaat halindeki GAÜ Hastanesi'ni devraldı

Girne Amerikan Üniversitesi tarafından projesi hazırlanan ve yapımına başlanan eğitim ve araştırma hastanesi bugün Maliye Bakanlığı tarafından devralındı.

Kısa süre içinde tamamlanarak Girne’de hizmete girecek 120 yataklı hastane kamu hastanesi olarak hizmet verecek. GAÜ Tıp Fakültesi öğrencileri de eğitimlerini bu hastanede alacak.

Maliye Bakanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleşen devir teslim törenine Başbakan Ersin Tatar ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da katıldı.

TATAR: ÇAĞDAŞ VE DONANIMLI OLACAK

Başbakan Ersin Tatar, burada yaptığı konuşmaya başlarken, İdlib’de şehit düşen Mehmetçiklere rahmet, ailelerine ve Türk ulusuna başsağlığı diledi. Tatar “Türk ulusunun acısı bizim de acımızdır” dedi.

Devlet hastanesinde gerçekleşen yangına da değinen Tatar, tahliye işlemine katkı koyanlara teşekkür etti.

Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin yangın dolayısıyla oluşturulan kriz masasını yönettiği için bu toplantıya katılamadığını kaydetti.

Başbakan Tatar, GAÜ’den devralınan ve Girne’de yapılacak hastanenin oldukça çağdaş ve donanımlı olacağını belirtti.

Böyle bir projeyi tasarlamak ve bir noktaya getirmenin yıllar istediğini söyleyen Tatar, hastanenin kısa süre içerisinde ülkeye kazandırılacağını ve bunun büyük bir hizmet olduğunu dile getirdi.

AMCAOĞLU: HASTANEYİ DEVLET TAMAMLAYACAK

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu konuşmasının başında bu sabah Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşanan yangın sebebiyle hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine sabır diledi.

Devralınan ve yapımı süren 120 yataklı 18 yoğun bakım üniteli 15800 metrekarelik hastanenin devlet tarafından tamamlanacağını kaydeden Amcaoğlu ülkenin sağlık alanında yapılacak yatırımlara duyduğu ihtiyaca işaret etti.

AKPINAR: HAYIRLI OLSUN

GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar da bu sabah Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşanan yangın dolayısıyla vefat edenlere rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Aylardır üzerinde çalışılan ve bugün devredilen hastane projesi için yapılan çalışmalara işaret eden Akpınar, hastanenin halka hayırlı olmasını diledi.

Akpınar, ülkede böylesi bir hastaneye ciddi ihtiyaç olduğunu söyledi.