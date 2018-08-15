Maliye Bakanlığına açık çağrı

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) olarak döviz krizini fırsat bilen bazı şirket ve stokçuların piyasaları speküle etme hamlelerini endişe ve üzüntü ile izlemekteyiz.

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) olarak döviz krizini fırsat bilen bazı şirket ve stokçuların piyasaları speküle etme hamlelerini endişe ve üzüntü ile izlemekteyiz.

Devlet ve yasa tanımaz şekilde, pervasız olarak hareket eden bu şirketlere bir dur deyiniz. Denetimlerinizi artırıp, etkin ve fiili eylemler ile bu çıkar gruplarına gereken cezaları veriniz.

Kıbrıs Türk halkı, tarihsel süreçte fazlası ile bedel ödeyen bir halktır. Halkımızı şimdi bir de şirket ve kurum görünümlü harami çetelerinin insafına bırakmayınız.

Sermaye grupları ile hükümetlerin iç içe geçtiği söylemlerinin tavan yaptığı bu süreçte, sizin alacağınız köklü tedbirler, hem halkımızın devletimize olan inancını tazeleyecek, hem de siyasete olan güveni pekiştirecektir.

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) olarak, bu hususta size her türlü destek ve yardımız vermeye hazırız. Ülkemizde ulusal ekonomik seferberlik durumu hasıl olmuşken, lütfen sizler de korkmadan ve yeniden seçilme kaygısı taşımadan hareket ediniz. Gün birlik günüdür. Devletimizin bekası ve halkımızın refahı, her türlü siyasal ve şahsi çıkardan üstün olmalıdır.

Sizden etkin denetimler ve radikal cezalar bekliyoruz. Bu krizi çıkara çevirmeye çalışanlara göz açtırmayın. Halkımızın isyan noktasına geldiğini ve bu sürecin de birtakım art niyetli gruplar tarafından vatan, devlet ve millet düşmanlığına dönüştürülmek istendiğini dikkate alın.

Güçlü devlet yapısının, güçlü iradeden geçtiğinden hareketle, sizden bu fırsatçı şirketleri deşifre etmenizi ve en ağır şekilde de cezalandırmanızı talep ediyoruz.