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Manavoğlu:Hükümet 'ben yaptım oldu' politikasıyla hareket ediyor

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Gülşah Sanver Manavoğlu,  “Madem ki erken seçim tarihini belirleyecektik neden ara seçim kararı almadık, neden bunu engellediler? Ciddi bir Anayasa ihlali ile karşı karşıyayız” diye konuştu.
Manavoğlu:Hükümet 'ben yaptım oldu' politikasıyla hareket ediyor

Gülşah Sanver Manavoğlu,  “Madem ki erken seçim tarihini belirleyecektik neden ara seçim kararı almadık, neden bunu engellediler? Ciddi bir Anayasa ihlali ile karşı karşıyayız” diye konuştu.

BRT’ye telefonla bağlanan ve durumu  değerlendiren Manavoğlu “Yapılması gereken muhalefet ile uzlaşıp Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi’nde kararı almaktır. Biz özel komite kurulması kararına karşıyız” diye konuştu.

“Bu hükümet döneminde meclis çalışmaları hukuksal zeminden çok uzaklaştı. Bu tutumu hala devam ettirmeye çalışıyor hem hükümet hem de Meclis Başkanı. Meclis Başkanı tecrübesiz olduğu için zaman zaman hukuki zeminden çıkıyor” dedi

 Manavoğlu, “Meclisi dün toplamayan hükümet yarınki danışma kurulu toplantısı ile ilgili partilere davet gönderdi” dedi.

Mavanoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

“Bugünkü hükümet ‘ben yaptım oldu’ politikası ile hareket ediyor. Hükümet aslında kendi istediği erken seçim tarihi konusunda bir yol belirlemeye çalışıyor. Danışma kurulu toplantısına katılacağız ve orada itirazlarımızı söyleyeceğiz. Dün meclisi açıp ara seçim kararını almamamız Anayasa’ya aykırı oldu. Eğer hukuk devleti isek hukuki zeminden çıkmamız lazım”

 

“Meclis Başkanı’nın ‘çoğunluk’ oyu ile karar almak isteyecekler”

“Özel komite kurulması kararı yanlış bir karardır. Hem kendi kararlarını hayata geçirmek hem de ilgili komitede çoğunluğu sağlamak için yapılan bu girişim manipüle edilmiş bir adımdır. İç tüzükte bu özel komitenin üye sayısı konusu göreceli şekilde yer almaktadır.

Kurulmasını istedikleri özel komitede Meclis Başkanı’nın ‘çoğunluk’ oyu ile istediği seçim tarihini belirlemek isteyen, ‘ben yatım oldu’ mantığı ile hareket eden bir hükümetle karşı karşıyayız. Çok tehlikeli bir durumla karşı karşıyayız. Seçim Yasası’na göre seçim kararı alındığı takdirde bu 48 saat içinde Resmi Gazete’de yayınlanır, 2 ay içinde de seçim yapılır. Bu duruma göre nasıl bir karar alıp bu maddeyi ihlal etmeyecekler? Burada da bir hukuki sorunla karşılaşacağız. Çünkü talep ettikleri tarih Nisan 2022’dir.”

 

“Kabul edilmez bir durum”

“Bu durum kabul edilebilecek bir durum değildir. Bu hükümet bu ülke için çok büyük bir tehlike arz ediyor. Bu adımlar çok daha büyük yaralar açacak. Bundan sonra çok daha yüksek sesle bunları anlatacağız. Eski yapıcı öneriler sunan muhalefet anlayışını terk ederek daha yüksek sesle uyarılar yapmaya başlayacağız.

Hükümetin tavrı nedeniyle hem ara seçime hem de erken seçime gidemiyoruz. Önceki gün Meclis Genel Kurulu toplanmadığı için ara seçim yapılamayacak. Burada da Anayasa ihlal edilmiş oluyor. Belli ki bu özel komite planını daha önceden yaptılar. Madem ki erken seçim tarihini belirleyecektik neden ara seçim kararı almadık, neden bunu engellediler? Ciddi bir Anayasa ihlali ile karşı karşıyayız. Bu ülkenin hukuk devleti duruşunu etkileyecek bir pozisyondadır. Yapılması gereken muhalefet ile uzlaşıp Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi’nde kararı almaktır. Biz özel komite kurulması kararına karşıyız”

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