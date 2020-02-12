Manavoğlu’ndan Türkiye’ye “kaynak” sitemi: Hatalı davranıyorlar

Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, BRT canlı yayınında Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Kalıplaşmış siyasetin artık değişmesi gerektiğine vurgu yapan Manavoğlu, “Hiçkimse 2 dönemden fazla milletvekilliği yapmamalı.Bakanlar dışarıdan atanmalı. Milletvekillerinden olmamalı.Bakan yeniden seçilme endişesi taşımamalı.” dedi.

“Mevcut siyasi yapılanmalarla, anlayışlarla, başkanlık sistemine geçilse ne değişecek? diye soran Manavoğlu, “Gerek dörtlü hükümette, gerekse de şimdiki hükümette, hükümetin başı başbakan yerine sürekli biz eleştiriliyoruz” diye konuştu.

Gülşah Sanver Manaoğlu şöyle devam etti:

“Sürekli eleştiri alıyoruz çünkü aslında insanlar sadece bizim birşeyleri değiştireceğimizi biliyor.Geçmişten eleştiriler yapıyorlar.Sayın Özersay’ın ben asla parti kurmayacağım gibi bir ifadesi yoktur.“Farzedelim ki ‘parti kurmayacağım’ dedi ve parti kurdu, bunun neresinde bir yanlış vardır?” Yeniyiz, acemiyiz, tecrübemiz yok evet ama biz bu topluma asla yanlış bir şey yapmadık.”

Erken seçim ve hükümet konusunda şu an için bir şey söylemenin zor olduğunu belirten Manavoğlu, soru üzerine Türkiye’den geleceği açıklanan kaynakla ilgili şunları söyledi:

“Türkiye’den para gelmedi; gelmiyor.Geç kalındıkça, Türkiye aleyhtarı konuşmalar yükselecek.Bu şekilde davranmasınlar.170 Milyon da gelmedi.Bu da çok sıkıntılı bir durumdur.Türkiye Cumhuriyeti belki de bu ülkede Türkiye aleyhtarı sloganların çoğalmasını istiyor bugünlerde diye yorumlayabilirim..Ya farkında olmadıkları,anlamadıkları bir durum var, ya da birileri kendilerine anlatamıyor ya da bilinçli olarak bu ortam yaratılıyor.Hızlı şekilde önlem alınması gerekir.Türkiye, Kuzey Kıbrıs içinde ciddi anlamda barış ve reform ortamı istiyorsa, kutuplaşmayı önlemeyi istiyorsa, kaynak aktarımına çok hızlı bir şelikde önem vermesi gerekir.”