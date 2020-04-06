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Marketler Birliği’nden açıklama

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Marketler Birliği’nden açıklama
Marketler Birliği’nden açıklama

Marketler Birliği Başkanı Fuat Nalcıoğlu yaptığı açıklamada, bazı büyük marketlerin kendi aralarındaki yarışı seviyeli bir rekabete dönüştürüp, müşterilerine ve halkımıza kaliteli bir hizmete dönüştürme alternatifi mevcut olduğunu söyledi.

Yapılan açıklama şöyle;

“Biz Kuzey Kıbrıs’ta, orta ölçekli marketlerin bir birliği olarak, mesleğimizin ayaklar altına alınmasına müsaade etmeyeceğiz. Bazı büyük marketlerin kendi aralarındaki yarışı seviyeli bir rekabete dönüştürüp, müşterilerine ve halkımıza kaliteli bir hizmete dönüştürme alternatifi mevcuttur. Buna rağmen, bazı marketlerin çalışanlarının haklarını kısarak hata yaptığını, rakiplerinin de bu işyerlerine karşı yıkıcı saldırılar organize ederek tehlikeli bir yola girdiklerini gözlemlerken kendilerini uyarma ihtiyacı hissediyoruz. 

Bu tehlikeli yolun herkese zarar vereceğini, hatırlatmak isteriz. Biz küçük ve orta ölçekli marketler olarak bu tehlikeli yolun sektörümüze zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz. Biz, dünyamızı ve ülkemizi tehdit eden bu koronavirüs salgını tehlikesine karşı, ön cephede verilen toplumsal mücadelede yerimizi almaya devam ederek, bu salgın tehlikesi geçene kadar, ticari önceliklere değil halk sağlığının korunmasına hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Kuzey Kıbrıs’ın dört bir yanında bulunan üyelerimiz ile işyerleri kapalı olan diğer paydaşlarımızın ve çalışanlarının yanında olmaya ve onlara destek vermeye devam edeceğiz.

Tüm üyelerimiz etraflarındaki yardıma muhtaç her insanımıza, hangi milletten veya dinden olduğuna bakmaksızın, yardım ve destek vermeye aktif bir şekilde devam edecektir. Evet, doğrudur bu günlerde marketler olarak daha yüksek cirolar yapmaktayız ama yaptığımız bu yüksek ciroların getirisini halkımızla paylaşmasını da çok iyi biliriz. Her üyemiz de bunu aktif bir şekilde yapmaktadır ve yapmaya da devam edecektir. Biz daha önce de duyurduğumuz gibi hijyen sağlayan ürünleri marketlerimizde kârsız satmaya, hükümetin denetime tabi mal kapsamına aldığı tüm ürünleri de devletin öngördüğü seviyelerde satmaya devam edeceğiz ve halkımızın yanında yer alacağız.

Bugünlerde verilen toplumsal mücadelede üzerimize düşen tüm sorumlulukları ön saflarda yer alarak sürdüreceğiz. Halkımıza duyurulur.”

 

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