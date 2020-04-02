Maske pazarlığı: Fransa’nın sipariş ettiği maskeler iki katı fiyat veren ABD’ye gitti

Fransa'nın Çin'de bulunan bir şirketten milyonlarca cerrahi maske sipariş ettiği ancak bu ürünlerin Çin'deki havalimanında ABD tarafından satın alındığı öne sürüldü.

Paca Bölgesi ve Fransa Bölgeler Birliği Başkanı Renaud Muselier'nin Çin'de bulunan bir şirketten milyonlarca cerrahi maske sipariş ettiği, maskelerin ABD tarafından iki katı fiyatına satın alındığı ileri sürüldü.

RT France’a konuşan Muselier, "Fransa’nın siparişi Çin’deki yükleme bölmesindeyken ABD tarafından peşin para karşılığında satın alındı ve Fransa’ya gelmesi gereken uçak direk ABD’ye uçtu" dedi.

Gazeteye konuşan diğer kaynaklar, bilgiyi doğrularken Amerikalıların dünya genelinde maskeleri fiyatları kat kat artırarak topladığını, ABD'nin maskeleri almadan önce kontrol etme gereği hissetmediği ve bazen iki katına kadar ücret ödediğini de öne sürdü.