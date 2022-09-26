Mavi Gök Havacılık'tan resmi açıklama; Rusya çıkış veya varışlı herhangi bir uçuşumuz bulunmamaktadır.
DETAY ÖZEL HABER
Detay Gazetesi'ne açıklama yapan Mavi Gök Havacılık, Mavi Gök Havacılık (MGA), Antalya merkezli bir Türk şirketi olduğunu duyurdu.
Açıklamada " Uçuşlarımız şu an için Antalya-Avrupa ülkeleri arasında gerçekleşmektedir. Rusya çıkış veya varışlı herhangi bir uçuşumuz bulunmamakta olup, yakın zamanda bu yönde bir uçuş da planlanmamaktadır. Bu bilgiye istinaden haber metinlerinizde düzeltmeleri yapmanızı ivedi olarak rica ederim." denildi.
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