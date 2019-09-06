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Maydonozun sapını çöpe atmayın

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Maydonoz hangi hastalıklara iyi gelir? İnsan sağlığına inanılmaz faydaları bulunan maydonozun bilinmeyen yararlarını sizler için araştırdık.
Maydonozun sapını çöpe atmayın

Ağustos ve Eylül ayları arasında yetişen maydanoz, insan sağlığı için oldukça faydalı olan bir besindir. Ağız kokusunu önlemesinden tutun da kansere yakalanma riskini azaltmasına kadar birçok konuda fayda sağlayan maydonoz yaprağından sapına kadar tüketilmesi gereken bir besindir. Peki maydonozun bilinmeyen faydaları neler? Maydonoz hangi hastalıklara iyi gelir? İşte tüm merak ettiğiniz soruların yanıtlarını elmaelma.com'da bulabilirsiniz. 

KALP VE DAMAR SAĞLIĞINI KORUYOR!

Maydonoz çok güçlü bir anti-oksidan olduğundan kan akışını dengeler. Bu sayede kalp ve damar sağlığını korur.

GÖZ SAĞLIĞININ KORUNMASINA YARDIMCI OLUYOR 

Maydonoz A ve C vitaminleri bakımından da oldukça faydalı bir besindir. Bu da göz sağlığının korunmasına yardımcı olur. Bunun yanı sıra tansiyon gibi hastalıkların yaşanmasını da engellemeye yardımcı olur. Bu nedenle uzmanlar, sürekli olarak maydonoz tüketilmesi gerektiği konusunda uyarmaktadır. 

SAÇLARA PARLAKLIK KAZANDIRARAK GÜÇLÜ GÖRÜNMESİNİ SAĞLIYOR

Maydonoz aynı zamanda hem cilt hem de saç için oldukça faydalıdır. Hücreleri yenileyici bir özelliğe sahiptir. Aynı zamanda saç kırıklarını onararak daha parlak görünüm kazandırır. 

MAYDANOZ SAPLARINI SAKIN ATMAYIN!

Maydonoz sapı kötü kolestrolü önlemektedir. Bunun için maydonozun saplarını kaynatıp süzdükten sonra limon sıkıp tüketebilirsiniz. Böylece bu sorunun önüne geçmiş olacaksınız. Bunun yanı sıra maydanoz saplarını kesip yoğurtla karıştırarak içerisine limon sıkıp tükettiğinizde sindirimi de düzenlemektedir.  Uzmanlar, tam bir şifa kaynağı olan maydonozun saplarının kesildikten sonra asla atılmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Böbrekleri temizleyerek, idrar yolu enfeksiyonlarını önleyen maydonoz saplarını çiğ ya da sade olarak tüketebilirsiniz. 

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