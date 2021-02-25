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Meclis bugün toplanacak

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak…
Meclis bugün toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak…

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında saat 10.00’da toplanması beklenen genel kurulda, başkanlığın genel kurula sunuşlarının ardından milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verilecek…

Toplantının gündeminde sorular bölümü de yer alıyor. Meclis Genel Kurulu, pandemi nedeniyle alınan kapanma kararı nedeniyle toplantılarına verdiği üç haftalık aranın ardından ilk toplantısını pazartesi günü yapmıştı… 

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