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Meclis Genel Kurulu Yarın Toplanıyor

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanıyor.
Meclis Genel Kurulu Yarın Toplanıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanıyor.

Genel Kurul’un saat 10.00 başlayacak yarınki toplantısının  gündeminde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası Teşkilat (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.

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