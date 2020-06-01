Meclis Genel Kurulu’nda İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması konuşuldu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı…

Meclis’te ilk olarak onaya, bilgiye sunuş işlemine yer verildi, bazı tasarılara ivedilikler alındı…

İç tüzüğün 62’nci maddesi uyarınca söz alan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasına ilişkin görüşlerini paylaştı…

Özyiğit, ülke ve toplum çıkarları için yeri geldiğinde katkı ve destek istenebileceğini, bunun da tarihi ve kültürel bağların sağlam olduğu Türkiye’den isteneceğini, ancak önceki paketlerin içeriklerine bakmak gerektiğini belirtti.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, iki yıl aranın ardında Türkiye’den ciddi oranda bir mali kaynak geleceğini ifade ederek, anlaşmada gelecek 3 yılın plan ve programının da öngörüldüğünü kaydetti…

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da protokol içeriğindeki rakamın ciddi bir miktar olduğunu ifade ederek, gelecek olan paranın doğru yere harcanması noktasında beklentileri olduğunu söyledi…

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, imzalanan anlaşma ve içeriğinden haberdar olunmadığını söyleyerek, Kovid-19 sürecinde maliyenin sıkıntıya girdiğini, piyasanın bir dönem kapandığını, açıldıktan sonra da talebin daraldığını anlattı…

Başbakan Ersin Tatar da 26 Mayıs’ta imzalanan anlaşma ile bir kaynak akışının gerçekleşeceğini ifade ederek, 2020 bütçesindeki gider ve katkıların bu anlaşmada yer aldığını belirtti…

Tatar, bunun, 2020 yılı bütçesindeki öngörülen bir takım açıklara katkı sağlayacağını söyleyerek, pandemi döneminde reel sektörü ayakta tutmak için adımlar attıklarını anımsattı.

Aksi yönde yapılan eleştirileri kabul etmediğini, hükümetin elden geleni yaptığını dile getiren Tatar, bu sıkıntının tüm dünyayı etkileyen bir durumdan kaynaklandığını kaydetti.

KKTC’nin ekonomik yapısının ayakta durmasının esas olduğunu söyleyen Başbakan, yapılan destekle ekonomiyi ayakta tutmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için çalışacaklarını, kalıcı tahribatların olmaması için de mücadele edeceklerini belirtti ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yardımcısı Fuat Oktay’a teşekkür etti.

Normalleşme süreci ve sektörlerin eski noktasına gelmesiyle KKTC’nin tekrar önünün açılmasının hedeflendiğini de ifade eden Tatar, ARMA Projesi’nin bir takım teknik donanımlar içerdiğini, muhalefetin olayı başka yerlere çekmeye çalıştığını belirtti.

KKTC devleti olarak Türkiye’yle her zaman işbirliği içinde çalışacaklarını kaydeden Başbakan Tatar, amacın KKTC ekonomisinin güçlenmesi ve pandeminin ardından tahribat olmadan yola devam etmek olduğunu anımsattı.

Güney’le kapıların açılmasını kendilerinin de istediğini söyleyen Başbakan, belli koşullar oluşunca kapıların açılacağını, riski ölçmek gerektiğini, ortak kanaati oluşturarak da bunu yapacaklarını belirtti.

Türkiye’den uçuşların da Temmuz’da başlayacağını ve yürürlüğe giren HES sistemi ile gelecek olan kişilerin güvenli olduğunun da kanıtlanacağını vurgulayan Başbakan, muhalefete eleştirilerde bulundu.

Milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Tatar, yapılan anlaşmayla ekonomiye bir güven geldiğini, bunun ekonomiye olan yansımalarıyla bütçe açıklarının kontrol edilebilir bir noktaya getirilebileceğini, hükümetin artık uygun faizlerle borçlanmaya gidebileceğini anlattı…

Girne Amerikan Üniversitesi’nde yarım kalan hastane inşaatı ile Güzelyurt Hastanesi için kararlar üretildiğini ve her iki hastanenin de halkın hizmetine sunulacağını kaydeden Başbakan, halka kalıcı icraatlar bırakmak için çalışacaklarını, eldeki imkanları da en iyi şekilde kullanacaklarını söyledi.

Tatar, Merkez Bankası kontrolünde bankalardan 100 milyon borçlandıklarını, kendi maaşları da dahil olmak üzere maaşlardan kesintiye gidildiğini ve Temmuz başında maaşların normalleşeceğini ifade ederek, kesilen maaşların da uygun koşullarla geri ödeneceğini belirtti.Başbakan Tatar, bir milletvekilinin sorusu üzerine de bütçeyi büyük bir açıkla devraldıklarını, pandemiyle bunun daha da arttığını ve şimdi gelen kaynaklarla da bunun kontrol altına alındığını kaydetti.