Başbakan yardımcısı Kudret Özersay New York'ta olduğundan ve CTP Milletvekili Armağan Candan ise rahatsızlığı nedeni ile toplantıya katılamadı.
Nisap 25 sayısında kaldı. Muhalefet Meclis'e girmedi.
İkinci denemede de nisap sağlanıp toplantı başlayamadığı için Genel Kurul’a başkanlık yapan Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Meclis iç tüzüğü gereği Genel Kurul toplantısını aynı gündem ile 24 saat sonrasına erteledi.
Meclis Genel Kurulu aynı gündem ile yarın yine toplanmayı deneyecek
Meclis toplanamadı! Toplantı yarına ertelendi.
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