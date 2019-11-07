Meclis Üyeleri isyan etti: "Güzelyurt Belediyesi “ek adamlık ve şeffaıktan uzak uygulamalar içine düşürüldü"

Güzelyurt Belediyesi Meclis üyeleri Veleddin Taşkent (CTP), Uğur Saygılı (CTP), Tansay Doğu (DP), Cemal Darbaz (TDP) ve Niyazi Özekmekçi (HP), Güzelyurt Belediyesi’nin “tek adamlık ve şeffaıktan uzak uygulamalar içine düşürüldüğü” suçlamasında bulundu.

Güzelyurt Belediyesi önünde basın açıklaması yapan üyeler, 2016 yılında sonuçlandırılan 2011 mali yılı bütçesinde denetçiler tarafından tespit edilen tüm usulsüzlüklerin aynen devam ettiğini savundu. Hazırlanan ortak basın açıklamasını basına okuyan CTP Belediye Meclis Üyesi Uğur Saygılı yasa ve tüzüklere aykırı olarak yapılan uygulamaları şu şekilde özetledi:

7-) 97/2009 sayılı Kamu Alacaklarının indirimli tahsilatı ile ilgili mali düzenlemeye ilişki yasaya aykırı uygulamalar Tiyatro hizmet alımında gider pusulası düzenlenmemesi