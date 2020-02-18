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Meclis'in önünde temizlik yaptılar

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Meclis'in önünde temizlik yaptılar
Meclis'in önünde temizlik yaptılar

Ülkedeki yolların durumuna ve zamlara tepki göstermek için 2 Ocak’ta “Yol Yoksa Seyrüsefer de Yok” ismiyle sosyal medya üzerinde örgütlenmeye başlayan vatandaşlar taleplerini ve tepkilerini dile getirmek üzere bugün Lefkoşa’da üçüncü eylemlerini düzenliyor.

Akşam saatlerinde yapılan iki eylemden sonra bugün düzenlenen üçüncü eylem araçlı yapılıyor. “Deterjanını Al Da Gel” sloganıyla 11.00 sıralarında Haspolat Kavşağı’nda başlayan eylem kapsamında araçlar 12.00 sıralarında  Girne Kapısı’na ulastı. Polis araçla geçişe izin vermemek için Meclis önünden geçen yolu kapattı ve Meclis’te geniş güvenlik önlemi aldı. 

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“Şemsiyeni Al Da Gel” sloganıyla ilki 15 Ocak’ta Lefkoşa’nın terminal bölgesinde düzenlenen eylemin ikincisi 27 Ocak’ta “Biz Uyarmıştık” sloganıyla Lefkoşa’da, Dereboyu’nda olmuştu.

Eylemciler, ikinci eylemde Cumhuriyet Meclisi’ne de yürümüş ve üzerinde milletvekillerinin özgeçmiş ve fotoğraflarının olduğu 50 sarı tenekeyi Meclis’in kapısına bırakmıştı.

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