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Meclis’te Bütçe Maratonu Başladı

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Meclis Genel Kurulu toplantısı, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında saat 11.10’da açıldı.
Meclis’te Bütçe Maratonu Başladı

Meclis Genel Kurulu, 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmelerine başladı.

Meclis Genel Kurulu toplantısı, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında saat 11.10’da açıldı.

Toplantıda sunuşların ardından komitede 10 milyar 210 milyon TL olarak oy çokluğuyla kabul edilen 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşülmeye başlandı. Görüşmeler 3 Şubat'ta tamamlanacak.

Genel Kurul’da ilk olarak Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Sunat Atun, komitenin tasarıyla ilgili raporunu sundu.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un bütçeyle ilgili sunuş konuşmasının ardından milletvekilleri de söz alacak.

2020 bütçesine göre yüzde 14,91 artışla 10 milyar 140 milyon TL olarak ve 760 milyon TL açıkla hazırlanan 2021 bütçesi, Ekonomi, Maliye ve Plan Komitesi’nde bazı kalemlerde yapılan 70 milyonluk artışlarla 10 milyar 210 milyon Türk Lirası olarak oy çokluğuyla kabul edilerek, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na sevk edilmişti.

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