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Meclis'te şok grev... Meclis toplantısı yapılamadı

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 11.20’de toplandı.
Meclis'te şok grev... Meclis toplantısı yapılamadı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, toplantı açıldıktan sonra yaptığı konuşmada, bugünkü toplantının stenografların grevi nedeniyle yapılamayacağını söyledi.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ın bu işin bu kadar kolay olup olmadığını sorması üzerine, Meclis Başkanı Uluçay, yasal düzenlemeye göre 24 saati geçmeyen grev süreleri için önceden bildirimde bulunma şartı bulunmadığını belirterek, stenografların grev yapacağını az önce bildirdiklerini kaydetti.

Uluçay, gruplar arası mutabakatla yarınki toplantının da yapılmayacağını belirterek, bir sonraki Meclis Genel Kurulu toplantısının 27 Mayıs Pazartesi günü yapılacağını duyurdu.

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