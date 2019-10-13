Mehmet Harmancı'dan "Barış Pınarı Harekâtı" ile ilgili açıklama, Akıncı'ya destek!

İşte o açıklama;

Barış için temennin dahi linç edilebileceği o bilindik dönemler bunlar, zaten bu bilindik dönemlerde barış için konuşmak irade ortaya koymak önemli bir meziyet gerisi herkesin yapabileceği bir ortam, o kadar ezberlenmiş ki böylesi dönemlerde barış adına sadece “gençlerin” konuşması inandığı felsefenin gereğini yapabilecek makam sahipleri olunca affalanabiliyor.

Seçildiği makama kendi halkından aldığı büyük destek ile gelen Sayın Cumhurbaşkanımız birilerinin icazeti ile değil birilerinin icazetlilerine karşı halkının desteğini arkasına almayı başarmıştır bunu da bir kez daha hatırlatma ihtiyacı duyuyorum.

Tüm masumlara barış, tüm çocuklara bir kez daha tüm güzellikleri diliyorum.