MEMUR-SEN Kuruluş Yıldönümü Dolayısıyla Yarın Ziyaretler Yapacak

Kıbrıs Türk Memur Sendikası(Memur-Sen) kuruluşunun 18’inci yıldönümü dolayısıyla yarın bazı ziyaretler yapacak.

Kıbrıs Türk Memur Sendikası(Memur-Sen) kuruluşunun 18’inci yıldönümü dolayısıyla yarın bazı ziyaretler yapacak.

Sendika Genel Başkanı Akın Manga, Sendika Yönetim Kurulunun, kuruluş yıldönümü vesilesiyle, yarın Atatürk Anıtı, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kabri ve Dr.Fazıl Küçük’ün kabrini ziyaret edeceğini açıkladı.

Manga, açıklamasında, sendikanın, geçicilerin kadrolanması ve 2003 yılında kadrolanan bir kesimin emeklilik iştirak paylarının ödenmesi çalışmalarının devam ettiğini de belirterek, temel gıda, su, tüp gaz ve akaryakıttaki KDV oranlarının düşürülmesi gerektiği görüşünü dile getirdi.