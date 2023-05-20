Merdivenden Düşen Adnan İnanç Ağır Yaralandı

Girne’de sakin Adnan İnaç’ın iş yeri içerisinde bulunan yatağına ahşaptan mamul merdiven yardımı ile çıkmaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek düşerek ağır şekilde yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Cuma günü, saat 06.30 sıralarında, Girne’de sakin 52 yaşındaki Adnan İnaç’ın iş yeri içerisinde bulunan yatağına ahşaptan mamul merdiven yardımı ile çıkmaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek, düştüğü ve ağır yaralandığı bildirildi.
İnanç, kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı açıklandı.
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