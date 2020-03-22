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Merit, personellerini ödeneksiz izne çıkardı, dükkanı kapadı

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Merit, personellerini ödeneksiz izne çıkarıldı,geri çağırıp çağırmayacağı da belli değil
Merit, personellerini ödeneksiz izne çıkardı, dükkanı kapadı

14 Mart'ta şirket faaliyetlerini durdurdu.

Merit Hotel, çalışanlarını 1 Nisan tarihinden itibaren ücretsiz izne çıkartacağını duyurdu.

Hotel’in İnsan Kaynakları Direktörlüğü’nden yapılan duyuruya göre, çalışanlar 31 Mart’a kadar olan alacaklarını ödenecek.

Hotel’in İnsan Kaynakları Direktörlüğü’nden yapılan duyuruya göre, çalışanlar 1 Nisan’dan itibaren ücretsiz izne çıkartılacak.

Duyuruda, “Ücretsiz izne ayrılmanın, işe son verme/işten ayrılma değil, sadece belirlenen süre kadar personele aylık ücretlerinin ödenmemesi ve yatırımlarının yapılmaması anlamındadır” denildi.

Açıklamada lojmanlarda kalan personele her gün tek seferde öğle ve akşam yemeği dağıtılacağı da kaydedildi.

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