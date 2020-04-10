Merkel: "daha uzun süre corona virüsüyle yaşamak zorundayız"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkedeki Corona virüsü vakalarının artış hızında bir yavaşlama tespit edildiğini, ancak durumun halen "kırılgan" olduğunu söyledi.

Corona virüsüne karşı tedbirleri ele alan kriz masasının toplantısından sonra konuşan Merkel, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklayan sosyal temas yasağı ve gıda satışı dışında neredeyse tüm mağazaların kapalı olması gibi önlemlere uyanlara teşekkür etti. Merkel gidişatın şu an için Almanya'da daha sıkı önlemlere ihtiyaç olmadığını gösterdiğini kaydetti ve "Dikkatli olmazsak şu ana kadar ulaştığımız başarıyı hızlı bir biçimde yok edebiliriz," dedi.

Halkı önümüzdeki Paskalya Bayramı günlerinde önlemlere çok sıkı uymaya davet eden Merkel, gelecek hafta Çarşamba günü eyaletlerin başbakanlarıyla alınan önlemlerin devamı konusunu ele alacaklarını bildirdi.

Merkel, normal hayata dönüşün çok daha uzun sürebileceğini ima ederek, "Her şeyin eskisi gibi olabileceğini ve normal hayatımıza dönebileceğimizi söyleyen ilk kişi olmayı çok arzulardım. Ama daha uzun bir süre bu pandemiyle yaşamak zorundayız," diye konuştu.