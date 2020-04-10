  • BIST 95.847
  • Altın 363,064
  • Dolar 6,7027
  • Euro 7,3365
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Merkel: "daha uzun süre corona virüsüyle yaşamak zorundayız"

» »
Merkel: "daha uzun süre corona virüsüyle yaşamak zorundayız"
Merkel: "daha uzun süre corona virüsüyle yaşamak zorundayız"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkedeki Corona virüsü vakalarının artış hızında bir yavaşlama tespit edildiğini, ancak durumun halen "kırılgan" olduğunu söyledi.

Corona virüsüne karşı tedbirleri ele alan kriz masasının toplantısından sonra konuşan Merkel, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklayan sosyal temas yasağı ve gıda satışı dışında neredeyse tüm mağazaların kapalı olması gibi önlemlere uyanlara teşekkür etti. Merkel gidişatın şu an için Almanya'da daha sıkı önlemlere ihtiyaç olmadığını gösterdiğini kaydetti ve "Dikkatli olmazsak şu ana kadar ulaştığımız başarıyı hızlı bir biçimde yok edebiliriz," dedi.

Halkı önümüzdeki Paskalya Bayramı günlerinde önlemlere çok sıkı uymaya davet eden Merkel, gelecek hafta Çarşamba günü eyaletlerin başbakanlarıyla alınan önlemlerin devamı konusunu ele alacaklarını bildirdi.

Merkel, normal hayata dönüşün çok daha uzun sürebileceğini ima ederek, "Her şeyin eskisi gibi olabileceğini ve normal hayatımıza dönebileceğimizi söyleyen ilk kişi olmayı çok arzulardım. Ama daha uzun bir süre bu pandemiyle yaşamak zorundayız," diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya Genelinde Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 95 Bini Aştı10 Nisan 2020 Cuma 11:23
  • IMF Başkanı Georgieva: "Büyük Buhran'dan Bu Yana En Kötü Ekonomik Daralmayı Bekliyoruz"10 Nisan 2020 Cuma 09:58
  • Kovid-19 Bağlantılı Ölüm Tahminlerinin Düşmesinde "Sosyal Mesafe" Etkisi10 Nisan 2020 Cuma 09:57
  • BM Genel Sekreteri Guterres'ten Bmgk'ye Kovid-19'a Karşı Birlik Ve Mücadele Çağrısı10 Nisan 2020 Cuma 09:47
  • DSÖ: "Kovid-19'un Ölüm Oranı Gripten 10 Kat Fazla"10 Nisan 2020 Cuma 09:45
  • İtalya’da Ölen Doktor Sayısı 100'ü Geçti10 Nisan 2020 Cuma 09:36
  • Fransa'da Son 24 Saatte Kovid-19'dan 424 Kişi Hayatını Kaybetti10 Nisan 2020 Cuma 09:00
  • Pentagon, 86 milyon dolarlık maske tedarik edecek10 Nisan 2020 Cuma 08:56
  • Koronavirüste vaka sayısı 1 milyon 600 bini geçti10 Nisan 2020 Cuma 08:54
  • İsrail'de plasentadan alınan kök hücre tedavisinin uygulandığı tüm hastalar iyileşti09 Nisan 2020 Perşembe 20:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti