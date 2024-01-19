  • BIST 7985.33
  • Altın 1967.247
  • Dolar 30.1917
  • Euro 32.8512
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAAvrupa Parlamentosu’ndan ilk defa ‘kalıcı ateşkes’ çağrısı

Merkez Bankası yayımladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

» »
Merkez Bankası, piyasanın dolar, faiz, enflasyon ve büyüme beklentilerini içeren ocak ayı anket sonuçlarını açıkladı. Katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi 40 lira olurken, enflasyon beklentisi ise yüzde 42.
Merkez Bankası yayımladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı. Ankete göre katılımcıların yıl sonu dolar kuru tahmini 40 TL'ye yükseldi. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi de yüzde 42,04 oldu.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 42

Merkez Bankası'nın yayımladığı raporda, "Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) bu anket döneminde yüzde 42,04 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 41,23 iken, bu anket döneminde yüzde 39,09 olmuştur. 24 ay

sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,82 ve yüzde 23,69 olarak gerçekleşmiştir." ifadesine yer verildi.

Raporda şunlar kaydedildi: 

"Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bu anket döneminde 40,00 TL olmuştur. 12 ay

sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 39,46 TL iken, bu anket döneminde 40,64 TL olarak

gerçekleşmiştir.

POLİTİKA FAİZİ BEKLENTİSİ YÜZDE 45 OLDU

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,47 iken, bu anket döneminde yüzde 45,00 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 42,50 iken, bu anket döneminde yüzde 45,00 olarak gerçekleşmiştir.

YIL SONU BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 3,4

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,3 iken, bu anket döneminde yüzde 3,4 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 3,9 olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılı Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilmiştir."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye su ürünleri sektöründe Avrupa'da birinci sıraya yükseldi07 Aralık 2023 Perşembe 17:41
  • Petrol düşmeye devam ediyor06 Aralık 2023 Çarşamba 10:47
  • Gram altın 2 bin liraya koşuyor...29 Kasım 2023 Çarşamba 10:50
  • Gram altında rekor seviye27 Kasım 2023 Pazartesi 11:10
  • Safranda 35 kilogram üretim hedefi gerçekleşti24 Kasım 2023 Cuma 11:41
  • Güneş paneli üretiminde hedef yüksek17 Kasım 2023 Cuma 14:01
  • Bitcoin fiyatı 36 bin doların üzerinde10 Kasım 2023 Cuma 13:11
  • TPAO'ya Karadeniz'de 4 saha için petrol arama ruhsatı verildi09 Kasım 2023 Perşembe 10:00
  • Güneydoğu'dan 1,15 milyar dolarlık ihracat06 Kasım 2023 Pazartesi 21:00
  • YHT ile taşınan yolcu sayısı 80 milyona yaklaştı03 Kasım 2023 Cuma 13:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti