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Merkezi Cezaevi’nde bir günlük grev…

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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) bugün Merkezi Cezaevinde bir günlük greve gidecek.
Merkezi Cezaevi’nde bir günlük grev…

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) bugün Merkezi Cezaevinde bir günlük greve gidecek.

Üç sendikadan yapılan ortak açıklamada, “Merkezi Cezaevinde uzun bir süreden beri devam eden teknik elaman eksikliği sorununa çözüm üretilmemesi nedeniyle bugün 08.00-15.30 saatleri arasında Cezaevinde grev uygulayacakları” kaydedildi.

Açıklamada ayrıca bugün saat 10.30’da Yeni Cezaevi binası önünde basın açıklaması yapılacağı belirtildi.

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