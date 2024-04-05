Merkezi Cezaevinde grev yeniden başladı

KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, üç sendika adına yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ve hükümetin ‘bayram öncesi sorun giderilecek’ şeklinde verdiği sözleri yerine getiremediğini, bu sebepten ötürü de askıya aldıkları eylem ve grevi yeniden başlattıklarını belirtti.

KAMU-İŞ Başkanı Serdaroğlu’nun açıklaması şöyle:

“Merkezi Cezaevinde teknik eleman eksikliği nedeniyle daha önce başlatmış olduğumuz grevi, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un sendikalarımızı çağırıp bayram öncesinde gerekli teknik eleman eksikliğinin giderileceği sözünü vermesi nedeni ile askıya almıştık. Ancak geldiğimiz aşamada 'bayram öncesi' şeklinde verilen söz ve sürede maalesef İçişleri Bakanı Sayın Dursun Oğuz ve hükümet sözünü yerine getirmemiştir. Hükümet ve sayın bakan verdikleri taahhüdü gerçekleştiremediklerinden dolayı askıya aldığımız grevi bugün itibari ile yeniden başlatıyoruz.”

Merkezi Cezaevinde teknik eleman eksikliği sıkıntısı ve bu sıkıntının giderilmemesi nedeni ile üç sendika tarafından geçen ay cezaevinde başlatılan grev, ilgili bakan ve hükümetle yapılan görüşme, verilen taahhütlerin ardından askıya alınmıştı.