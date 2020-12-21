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Merkez'in faiz kararı öncesi döviz de altın da tırmanışa geçti!

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TCMB'nin bu hafta alacağı faiz kararına odaklanan piyasalar yeni haftaya yükselişle başladı. Dolar 7,67 TL'den, Euro 9,36 TL'den, Sterlim ise 10,25 TL'den işlem görüyor. Gram altın 469,21 TL'den, gümüş ise 6,67 TL'den alıcı bulurken, Bitcoin de 23 bin 944
Merkez'in faiz kararı öncesi döviz de altın da tırmanışa geçti!

TCMB'nin bu hafta alacağı faiz kararına odaklanan piyasalar yeni haftaya yükselişle başladı. Dolar 7,67 TL'den, Euro 9,36 TL'den, Sterlim ise 10,25 TL'den işlem görüyor. Gram altın 469,21 TL'den, gümüş ise 6,67 TL'den alıcı bulurken, Bitcoin de 23 bin 944 dolar seviyesinde.

Onsu 1.902 dolara yükselen altında, gram altn 464/469, çeyrek altın 753/769, Cumhuriyet altını ise 3.099/3.134 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Piyasalar kritik faiz kararını bekleyecek

Para piyasaları bu hafta Merkez Bankası’nın (MB) alacağı faiz kararına odaklanacak. 24 Aralık’ta toplanacak Para Politikası Kurulu’nun (PPK) faiz artırmasına kesin gözü ile bakılıyor. Enflasyonun kasım ayında yüzde 14.03’e yükselmesiyle birlikte ekonomi yönetiminin verdiği sinyaller piyasalarda yeni bir faiz artışına gidileceği beklentilerini kuvvetlendirdi.

Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık yüzde 15,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranının ise yıllık 16,75 olarak tespit edildiği bildirildi.

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