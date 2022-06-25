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Mersinlik, Ağıllar, Ardahan ve Topçuköy’de yaklaşık 20 bin dönüm etkilendi

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Mersinlik-Tatlısu bölgesinde 4 gün süreyle etkili olan yangın, dün gece yarısı başlayan sağanak yağmurla söndü.
Mersinlik, Ağıllar, Ardahan ve Topçuköy’de yaklaşık 20 bin dönüm etkilendi

 

Sağanak yağış, günlerdir bölgede yangınla mücadele eden bölge halkı, yetkililer ve yangın söndürme çalışmalarına katılanlar tarafından büyük sevinçle karşılandı.

Bölgedeki yetkililer ve görgü tanıkları, sağanak yağmurla birlikte, gece saatlerinde çeşitli noktalarda görülen alevlerin söndüğünü belirtti.

Salı günü öğleden sonra başlayan yangın Mersinlik, Ağıllar, Ardahan ve Topçuköy bölgesinde yaklaşık 20 bin dönümlük bir alanda etkili olmuştu.

Havadan ve karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alınan alevler, şiddetli rüzgarla birlikte parlayarak yeni yangınlara yol açmış, yangın 4 gün süreyle tam olarak kontrol altına alınamamıştı.

Öte yandan sağanak yağış Lefkoşa ve Girne’de de etkili oldu.

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