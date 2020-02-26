Metehan Sınır Kapısına giden Dr. Naim Adiloğlu Caddesi üzerinde Yol Çalışması

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Metehan Sınır Kapısına giden Dr. Naim Adiloğlu Caddesi üzerinde,
trafik yoğunluğu yaşanan zamanlarda isteyen sürücülerin kuzey istikametine dönmelerine imkan sağlayacak bir düzenlemeye gidiyor.
Cadde üzerinde bulunan refüj, sınır kapısına yaklaşık 250 metre mesafede çift yönlü olarak açılarak kuzey ve güney istikametinde seyreden sürücülere “geri dönme” imkanı sağlıyor. Hava şartlarının elverişli hale gelmesiyle asfaltlanacak bölümde, önümüzdeki günlerde yatay ve düşey işaretlemeler yapılacak.
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