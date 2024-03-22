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Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar yükseliyor

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Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre hafta sonu yağmur beklenmiyor. Hava yarın parçalı çok bulutlu, pazar günü ise parçalı zamanla az bulutlu olacak. 19-22 derece dolaylarındaki sıcaklık önümüzdeki hafta 23-26 dereceye kadar yükselecek.
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar yükseliyor

Meteoroloji Dairesi’nin 23 - 29 Mart tarihlerine yönelik hava tahmini raporunda, bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nemli, periyodun son günleri ise yüksek basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiği kaydedildi.

Havanın yarın parçalı ve çok bulutlu; pazar parçalı zamanla az bulutlu; pazartesi az bulutlu zamanla parçalı bulutlu gece geç saatlerde yer yer sağanak yağmurlu; salı parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Çarşamba, perşembe ve cuma günleri ise parçalı zamanla az bulutlu, az bulutlu zamanla parçalı bulutlu ve az bulutlu geçecek.

En yüksek sıcaklığın 19-22 derece, periyodun son günleri ise 23-26 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Genellikle kuzey ve doğudan orta kuvvette esecek rüzgarın, yağış beklenen pazartesi ve salı günleri ise güney ve batı yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

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