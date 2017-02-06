Meteoroloji Dairesi açıkladı...

Meteoroloji Dairesi, ülke geneline 5 – 6 Şubat tarihlerinde yağan yağmurlarda en çok yağışın metrekareye 1,6 kg ile Yenierenköy’e düştüğünü bildirdi.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Yenierenköy’ü, metrekareye 1,4 kg ile Selvilitepe izledi.

Yağışların yörelere dağılımı ise; Yenierenköy 1,6, Selvilitepe 1,4, Koruçam 0,8, Kozanköy 04, Alsancak 0,3, Boğaz, Çamlıbel, Dipkarpaz, Gemikonağı, Girne, Kantara, Lefkoşa, Zaferburnu 0,2 ve Ercan, Mallıdağ, Mehmetcik, Sandallar ve Tatlısu 0,1 olarak gerçekleşti.