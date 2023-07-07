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Meteoroloji gün verdi... Sağanak bekleniyor

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Bunaltıcı sıcakların etkili olduğu ülkede, pazar günü doğu kesimlerde yer yer sağanak yağmur bekleniyor.
Meteoroloji gün verdi... Sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin  8 – 14 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, belirtilen süre zarfında ülke genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli, pazar günü ise üst  atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rapora göre yarın açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, pazar günü açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu ve doğu kesimler yer yer sağanak yağmurlu, pazartesi ve salı günleri açık ve az bulutlu, çarşamba, perşembe ve cuma günleri ise açık geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde  36 – 39; sahillerde ise  30 - 33  derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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