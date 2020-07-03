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"Mevsimlik işçi adı altında hemşire istihdamı yapılmak isteniyor"

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"Mevsimlik işçi adı altında hemşire istihdamı yapılmak isteniyor"
"Mevsimlik işçi adı altında hemşire istihdamı yapılmak isteniyor"

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Bolat, Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında “sınır kapılarına ve geri hizmetlerle görevlendirilmek amacıyla 6 (altı) ay süreyle 50 mevsimlik işçi adı altında Sağlık Bakanlığı’na hemşire istihdam yapılmak istenmesini” eleştirdi.  Bolat, istihdamları “partizanca bir tutum” olarak gördüklerini belirtti.  

Bolat yaptığı yazılı açıklamada, “Yapılmak istenen bu istihdam şeklini Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği olarak hemşirelik mesleğine yakışmayan, hemşirelik mesleğini rencide edici, kutsal hemşirelik mesleğinin onurunu zedeleyen, hemşireliğin saygınlığını düşüren bir tutum olarak görmekteyiz” dedi.  Bu tutumun kabul edilecek bir durum olmadığını vurgulayan Bolat, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği olarak “mevsimlik işçi” adı altındaki hemşire istihdamı yapılması isteğinin geri çekilmesini, aksi takdirde her türlü hukuki yola başvuracaklarını söyledi. 

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