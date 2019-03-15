  • BIST 102.841
  • Altın 229,262
  • Dolar 5,4618
  • Euro 6,1875
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

MHP'li Sözlü: Cumhurbaşkanı tek adam olabilir, krallıkla yönetilen başarılı demokrasiler var

»
MHP tarafından Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Hüseyin Sözlü, 'Bana sorarsanız bu başkanlık sistemi 7 Haziran seçimleri döneminde Bahçeli'nin aklına gelmiş bir çözümdü.
MHP'li Sözlü: Cumhurbaşkanı tek adam olabilir, krallıkla yönetilen başarılı demokrasiler var

MHP tarafından Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Hüseyin Sözlü, 'Bana sorarsanız bu başkanlık sistemi 7 Haziran seçimleri döneminde Bahçeli'nin aklına gelmiş bir çözümdü. Hatırlarsanız hükümet kurulamadı ve HDP'yle ortaklık teklif edildi MHP'ye. O gün daha liberal bir siyasi parti olsaydı HDP iktidar ortağı idi' dedi.

MHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Hüseyin Sözlü, Cumhurbaşkanının tek adam olabileceğini, krallıkla yönetilen başarılı demokrasilerin olduğunu öne sürdü.

Sözlü, "Bana sorarsanız bu başkanlık sistemi, 7 Haziran seçimleri döneminde Bahçeli'nin aklına gelmiş bir çözümdü. Hatırlarsanız hükümet kurulamadı ve HDP'yle bir ortaklık teklif edildi MHP'ye. O gün daha liberal bir siyasi parti olsaydı HDP iktidar ortağı idi" dedi.

Sözcü'den Özlem Gürses'e konuşan Sözlü'nün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

  • Cumhuriyet'in yeni dönemi gibi söylüyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tüm kurumları ve kurallarıyla oturacak olduğu dönemi işaret ediyor. Bana sorarsanız bu başkanlık sistemi, 7 Haziran seçimleri döneminde Sayın Bahçeli'nin aklına gelmiş bir çözümdü. Hatırlarsanız hükümet kurulamadı ve HDP'yle bir ortaklık teklif edildi MHP'ye. O gün MHP yerine daha liberal bir siyasi parti olsaydı HDP iktidar ortağı idi. Tahmin ederim Sayın Bahçeli'nin kafasında o dönem, seçmenin yüzde 51'inin onayını alırsa illaki aklıselim bir hükümet olur fikri oluştu. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanı'na bizzat kendisi teklif etti.
  • Cumhurbaşkanı “tek adam” olur mu? Olabilir. Dünyada örnekleri var. Krallıkla yönetilen başarılı demokrasiler de var. Gereken düzenlemeler yapılırsa sistem çalışır.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ‘Seçim ziyareti ’ diyerek kendi evini ziyaret etti14 Mart 2019 Perşembe 17:45
  • TL'ye üvey evlat muamelesi: Türkiye'de dolar hesapları 172 milyarla tarihi zirvede14 Mart 2019 Perşembe 16:19
  • 'Yeni Parti'nin internet sitesi kapandı14 Mart 2019 Perşembe 15:32
  • Üç harfliler gitti, beş harfliler geldi...14 Mart 2019 Perşembe 15:24
  • Hrant Dink cinayeti davasında iki tahliye14 Mart 2019 Perşembe 15:08
  • Fatih Portakal'a 'FETÖ' soruşturması!14 Mart 2019 Perşembe 15:07
  • Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu e-Devlet'ten ücretsiz sunulacak14 Mart 2019 Perşembe 15:03
  • İstanbul'un ilçelerinde yapılan anketin sonucu açıklandı14 Mart 2019 Perşembe 15:02
  • 'AKP'nin oyları eriyor, sorumlusu ben değilim' dedi, istifa etti14 Mart 2019 Perşembe 14:59
  • Fatih Altaylı: Sadece yabancılara hizmet verecek kumarhaneler açılabilir14 Mart 2019 Perşembe 11:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti