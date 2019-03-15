MHP'li Sözlü: Cumhurbaşkanı tek adam olabilir, krallıkla yönetilen başarılı demokrasiler var

MHP tarafından Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Hüseyin Sözlü, 'Bana sorarsanız bu başkanlık sistemi 7 Haziran seçimleri döneminde Bahçeli'nin aklına gelmiş bir çözümdü.

MHP tarafından Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Hüseyin Sözlü, 'Bana sorarsanız bu başkanlık sistemi 7 Haziran seçimleri döneminde Bahçeli'nin aklına gelmiş bir çözümdü. Hatırlarsanız hükümet kurulamadı ve HDP'yle ortaklık teklif edildi MHP'ye. O gün daha liberal bir siyasi parti olsaydı HDP iktidar ortağı idi' dedi.

MHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Hüseyin Sözlü, Cumhurbaşkanının tek adam olabileceğini, krallıkla yönetilen başarılı demokrasilerin olduğunu öne sürdü.

Sözlü, "Bana sorarsanız bu başkanlık sistemi, 7 Haziran seçimleri döneminde Bahçeli'nin aklına gelmiş bir çözümdü. Hatırlarsanız hükümet kurulamadı ve HDP'yle bir ortaklık teklif edildi MHP'ye. O gün daha liberal bir siyasi parti olsaydı HDP iktidar ortağı idi" dedi.

Sözcü'den Özlem Gürses'e konuşan Sözlü'nün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: