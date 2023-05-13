Mihalis Yorgallas: Ukraynalı uzmanlara İrlandalı ve Amerikalılar eşliğinde eğitim veriliyor

Haravgi ve diğer gazetelere göre, EUMAM isimli Avrupa Programı çerçevesinde kendilerine, biri bu ay diğeri gelecek ay olmak üzere iki grubu eğitecekleri bilgisi verildiğini söyleyen Yorgallas, “Şu anda 24 kişiye eğitim veriyoruz. Diğer grubu bize gönderildiğinde göreceğiz. Şu an itibarıyla 24 kişilik grubun eğitim çalışmaları devam ediyor” dedi.

Yorgallas, Almanya’da faaliyet gösteren eğitim kurmaylıklarına subay gönderen Güney Kıbrıs’ın, RMMO birliklerinde tam gizlilik ve koruma altında tuttuğu 24 Ukraynalı uzmanların eğitimine İrlandalılar yanında Amerikalı uzmanların da katıldığını söyledi.

Yorgallas bugünkü şartlarda Ukrayna’nın mayınlardan temizlenmesi için 5 binden fazla uzmana ve 30 yıla ihtiyaç duyulduğunu da sözlerine ekledi.