Milyarderler maden bulmak için eriyen buzul alanlarına yatırım yapmaya başladı

Aralarında Bill Gates, Jeff Bezos, Michael Bloomberg gibi milyarderler, yeşil enerji geçişini güçlendirebilecek kritik madenleri bulmak için buzulların eridiği alanlara yatırım yapmaya başladı.

Milyarderler, elektrikli araçlara güç sağlayacak kritik madenlerin bulunması amacıyla 'Kobold Metals' ve 'Bluejay Mining' isimli şirketlere fon sağlıyor.

Aralarında Jeff Bezos, Michael Bloomberg ve Bill Gates'in de bulunduğu bir grup multi milyarder, yüzeyindeki buzulların hızla eridiği Grönland'ın Disko Adası ve Nuussuaq Yarımadası'ndaki tepe ve vadilere milyarlarca dolarlık yatırım yapıyor.

Dünyanın en zengin isimleri, buzulların eridiği bu bölgelerde milyonlarca elektrikli araca güç sağlayacak kadar kritik madenler bulmak amacıyla Kaliforniya merkezli "Kobold Metals" ve "Bluejay Mining" isimli maden şirketlerine fon sağlıyor.