“Minareliköy Altyapı Katkı Projesi” için imzalar atıldı

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler 31.08.2018 tarihinde, Ahmet Koruoğlu Harita Ltd. Direktörü Yusuf Karaderi ile “Minareliköy Altyapı Katkı Projesi”nin “Nivelman Hizmet Alımı”nı kapsayan ihalesine imza attı.

Tamamlanması 30 takvim günü olarak öngörülen ihalenin kapsamında “Minareliköy Altyapı Katkı Projesi”nin uygulanabilmesi için gerekli tüm nivelman ve diğer ölçümler yapılacaktır. Ayrıca tüm proje detayları KKTC Su İşleri Dairesi işbirliğinde hazırlanacaktır.

Bugünkü görüşme sırasında Değirmenlik Belediyesi As Başkanı Mustafa Şehitoğlu, Meclis Üyelerinden Mustafa Cambaz ve Hasan Güneşel, Belediye Amiri Mustafa Uluçınar ve İmar-Bayındırlık Sorumlularından Fikriye Bekar da hazır bulundu.